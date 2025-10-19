１８日、五夫鎮で開催された朱子生誕８９５年祭。（武夷山＝新華社配信／陳穎）【新華社武夷山10月19日】中国・南宋の儒学者で朱子学を創始した朱熹（しゅ・き）の居住地として知られる福建省武夷山市五夫鎮で17、18両日、朱熹生誕895周年祭が開かれた。国内や韓国などから朱子文化研究者が集まり、世界各地の子孫代表、地元政府職員や学生など数百人が参列した。期間中には「朱子文化と東アジア文明」をテーマとした討論会、古