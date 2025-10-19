チームみらいの党首・安野貴博氏が、2日に発表したツール「みらいまる見え政治資金」。参院選で掲げた「政治とカネの問題を終わらせる」という公約の第一歩として作成され、チームみらいの収支は早くもホームページで公開されている。【映像】収支の流れが細かく“まる見え”…ツールを使う様子（実際の映像）そして16日には、国会でどんな法案が検討されているかを、わかりやすく伝えるプラットフォーム「みらい議会」をリリ