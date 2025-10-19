UCC上島珈琲は今秋、春夏に引き続きペットボトル（PET）コーヒー「UCC Cold Brew」で水淹れコーヒーを訴求するとともに、「UCC BLACK 無糖」のボトル缶を強化し、新規ユーザー獲得には「BEANS ＆ ROASTERS」が対応する。「UCC Cold Brew」からは「BLACK」「LATTE」の2品に続く3品目の新商品 「Non Sweet LATTE」 を10月13日から発売している。油谷仁敬マーケティング本部飲料マーケティング部部長は「既存のブラックでもラテ