元関西ジャニーズJr．でタレント、現在はボートレース関連の仕事も多く行っている永島知洋（46）が19日までにインスタグラムを更新。第1子の誕生を報告した。永島は「昨日。永島ジュニアが誕生しました。元気な男の子です」と報告、「奥さん元気に産んでくれてありがとう」と感謝をつづった。そして「オオタニさーん！の真似してみましたが。暴れてまくられました。パパとして前途多難ですが。。。これからも永島頑張ります」と