ロッテのサブロー新監督が19日に1軍チーフ内野守備走塁コーチ就任が発表された松山秀明氏に大きな期待を寄せた。サブロー監督にとってはPL学園の先輩で、現役時代は選手とコーチとして、ともに戦った。「甘やかさない人。ほんま厳しい人」が指揮官の人物評で、オリックスのコーチを皮切りに指導者としてキャリアを積み、今季までソフトバンクの2軍監督としてリーグ2連覇を下支えした経験と指導力を高く評価。「何と言っても