◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）牝馬３冠の最終戦は１８頭で争われ、１番人気のカムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は、先行してレースを進め、直線手前から鞍上の手が動くも伸びず。１６着でレースを終えた。デビュー４戦目のフローラＳで重賞初勝利を飾ったあと、オークス、ローズＳも制し、重賞３連勝で挑んだ大舞台だったが、昨年のチェルヴィニア