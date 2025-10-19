◆卓球ノジマＴリーグ（１９日、東京・国立代々木第二体育館）男子３位の木下マイスター東京（東京）が今季唯一の東京開催のホーム戦に臨み、６位の静岡ジェード（静岡）を４―０で下した。第１試合のダブルスで台湾の林ユン儒、中国の閻安組が２―０で先勝した東京は、第２試合のシングルスで全日本選手権王者の松島輝空（そら）が龍崎東寅に第１ゲームを取られたが、３―１で逆転勝ち。第３試合は林が３―０で２点取り。第４