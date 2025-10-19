秋篠宮家の次女佳子さまは１９日、東京都渋谷区で開かれた「ガールズメッセ２０２５」（ガールスカウト日本連盟主催）に出席された。女性の視点に立って社会課題に取り組む中高生や大学生らが表彰され、佳子さまはあいさつで「活動する中では、壁に直面したり、理解が得られなかったりした経験もあったことでしょう。そのような中でも取り組みを続けてきたことは、とても素晴らしいと感じました」と述べられた。その後、受賞者