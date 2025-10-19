◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク―日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手は７回１死、左中間席へＣＳ１号ソロを放った。６回に一塁の守備では適時失策し、０―７と大量リードの展開だったこともあり、控えめの「どすこいパフォーマンス」。「自分のスイングができたと思います。何とかこの流れを変えていきたいです」とコメントした。