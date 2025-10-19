「ガールズメッセ2025」の式典であいさつされる佳子さま＝19日午後、東京都渋谷区（代表撮影）秋篠宮家の次女佳子さまは19日、東京都渋谷区で開かれた「ガールズメッセ2025」の式典に出席された。あいさつでガールスカウト活動に触れ「努力が実を結び、ジェンダー平等を含むより良い社会が実現することを願う」と述べた。ガールスカウト日本連盟が主催した。少女や女性の立場から社会問題の解決に向けて取り組んだ高校生らが表