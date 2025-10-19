お笑いコンビ、博多華丸・大吉の博多大吉（54）が18日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜1時）に出演。後輩であるパンクブーブーの仕事に嫉妬したことを明かした。ゲストはフリーアナウンサーの三田友梨佳。大吉は過去に正月番組で見た三田について「かわいすぎて。なんじゃこの子は」と衝撃を受けたことを明かした。三田はパンクブーブーとやっていた深夜番組「ミタパンブー」に博多華丸・大