¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Èµð¿ÍÆâÌî¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬19Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Á³Ê¹âÆ­¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ÎÌÙ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦¿·¶¶±ØÁ°¤Î»¨µï¥Ó¥ë¡¢¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤Ç¤Î¥í¥±¡£1³¬¤ò¤Ö¤é¤Ö¤é¤¹¤ëÃæ¡¢¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÊÆ¥É¥ë´¹¶â¥ì¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÌÐ¤Ï¡Ö¥¹¥´¤¤¤è¡¢¤µ¤Ã¤­¤Ê¤ó¤Æ¤µ¡¢ÊÆ¥É¥ë1¥É¥ë148±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤³20Á¬°Â¤Î147±ß80Á¬