お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が19日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」への出演決定について語った。太田は放送中の大河「べらぼう」に人相見役で出演することが発表されたばかり。得意げな表情を作ると「これは“横須賀”流星からですね、直接のオファーだったので…」と主演横浜流星の名前を持ち出してボケた。詳細については「トップシークレット