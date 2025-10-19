ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１９日に自身の「Ｘ」を更新。バイクの賠償問題について言及した。「Ｘ」を更新したＧＡＣＫＴは、バイクの賠償問題について報じる記事を添付した。事故をきっかけに盗難されたバイクが発見されたのだが、運転手が盗難の犯人ではない１４歳の中学生だったため賠償金を取れない可能性があるという内容だ。ＧＡＣＫＴは「こんなクソみたいな話あるか？」と言い放った。「盗まれた方が泣き寝入りして