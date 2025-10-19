巨人の田中将大投手（３６）が１９日にジャイアンツ球場で練習を再開した。昨オフに楽天から巨人に移籍した田中将は、４月３日の中日戦（バンテリン）で移籍後初登板。日米通算１９７勝目を挙げるも、その後は不調が続き２度の二軍落ちを経験した。その後は徐々に成績も安定し、今シーズン?ラス投?となった９月３０日の中日戦（東京ドーム）では６回８５球を投げて４安打２失点と粘投。本拠地で日米通算２００勝を達成した。