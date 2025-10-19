10月19日、京都11Rで行われた第30回秋華賞（3歳オープン・G1・牝・芝2000m・1着賞金＝1億1000万円）は、C.ルメール騎乗の2番人気、エンブロイダリー（牝3・美浦・森一誠）が牝馬二冠を達成した。勝ちタイムは1分58秒3（良）。2着に5番人気のエリカエクスプレス（牝3・栗東・杉山晴紀）、3着に6番人気のパラディレーヌ（牝3・栗東・千田輝彦）が入った。【動画】エンブロイダリーが牝馬二冠達成…秋華賞牝馬二冠を達成秋華賞・