19日夜から20日にかけて、北海道上空約1500m付近には11月中旬〜下旬並みの寒気(平地で雪が降る目安となる-6℃以下)が流れ込むでしょう。日本海側を中心に雨が降り、日本海側北部や紋別地方などでは峠や山間部を中心に雨から雪に変わる所がある見込みです。平地でも積雪状態となるおそれがあるため、積雪や路面凍結による交通障害に注意が必要となります。事前に気象情報や道路状況を確認しましょう。11月並みの寒さの日が続く体