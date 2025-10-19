俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１８日に第２話が放送された。タイムカプセルに入っていた小学校の卒業アルバムに黒塗りの６人がおり、うち１人の貧ちゃん（水川かたまり）が不審死を遂げる。カンタロー（工藤阿須加）も店主を務める居酒屋が火事となって入院。真相を追うキング（間宮）とどの子（新木）は、次に狙われるのはニコちゃん（松井玲奈）ではないかと本人を訪ねる。