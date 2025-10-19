俳優の伊藤英明（50）が19日、自身のインスタグラムを更新。俳優の坂口憲二（49）らとのショットを投稿し、ファンを歓喜させている。「楽しかった!!こうちゃん、けんじありがとう!!」とつづり、バーべビューのプレートを前に坂口と肩組むショットなどをアップした。2人はフジテレビ「天体観測」（2002年）、テレビ朝日「ダブルス〜二人の刑事」（2013年）で共演している。この投稿に、ファンからは「この2人が最強」「本当