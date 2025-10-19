ＪＲ中央・総武各駅停車は車両点検の影響で１９日午後２時３７分から全線で運転を見合わせ、同３時前からは三鷹―中野駅間で見合わせた。同３時３５分に再開した。ＪＲ東日本によると、車両の速度が上がらない現象が起きたため、最終的に高円寺駅で乗客に降りてもらい、回送電車にしたという。