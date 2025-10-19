「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦ソフトバンク−日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川がＣＳ１号を放った。七回１死。日本ハム３番手・加藤の１４２キロ直球を左中間席へ運んだ。飛距離１２９メートルの特大アーチだった。ソフトバンクはこれで１点を返して１−７とした。ようやくスタンドは沸いた。しかし、山川は硬い表情のままダイヤモンドを一周。この日一塁守備では六回に失点に直結する２