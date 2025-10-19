女優の杉咲花（28）が18日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。完璧主義な自身の性格について語った。今回、ハワイ・オアフ島を訪れた杉咲。ハワイを訪れるのは6年前プライベートで訪れて以来2度目という。「なんだかんだ仕事のこと考えちゃって、『休もう』って決めても頭のどこかで思考が続いているみたいな感じになっちゃうので、本当に1回、オフにしたいなと思う時がありますね」と打ち明けた。そし