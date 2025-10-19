“平成のおんな流し”ことシンガー・ソングライターおかゆ（34）が19日、インスタグラムを更新。北海道夕張市で開催された「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」への参加を報告した。「ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭2025ありがとうございました」と書き出すと、「映画と音楽の街・夕張で、ステージから見えた景色も、出会えた笑顔も、全部が思い出深い瞬間でした」とつづった。「そして夜のステージでは、急遽