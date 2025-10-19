ロッテのサブロー監督（４９）が１９日、１軍チーフ内野守備走塁コーチに就任した前ソフトバンク２軍監督の松山秀明氏（５８）に走塁面の向上を託す思いを明かした。就任が決まって「走塁が下手なんで、ちょっと変えていかないといけないなと思いますね。ソフトバンクが結構走塁うまいんでね。その辺もどうやって教えたとかね。どうやったら上手くなったとかっていうのを聞きたいですね。実際やってもらいたいですね」とソフト