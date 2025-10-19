◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク山川穂高のダブルエラーで追加点を許した。6点差を追う6回1死三塁。水野達稀の打球は一塁へのゴロとなった。一塁の山川は逆シングルで捕球しにいくもファンブル。急いで拾い直し、ベースカバーに入った松本晴にトスするも、捕球し切れず、ボールはファールゾーンへ。三塁走者の生還を