◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの投手陣がまたしても大量失点を食らった。4回に3点を先制されると、5回も再び3失点。田宮に2球連続で試みたスクイズを決められるなど?新庄野球?の餌食となり、本拠地みずほペイペイドームのファンは意気消沈した。ソフトバンクは2連勝を飾り、優勝のアドバンテージを含む3勝0敗と