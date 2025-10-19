自動車メーカーのスズキで10月18日、浜松市中央区の本社で「スズキ秋祭りin本社」を開きました。同社従業員とその家族や地域住民など約7,000人が訪れ、にぎわいました。 【写真を見る】トミカ55周年記念「ジムニー」を静岡県内初展示 2年ぶり開催のスズキ「秋祭り」 に7000人【静岡】 隔年開催となり、2023年以来、2年ぶりに開かれた「秋祭り」の会場には、社員による模擬店や社員食堂で提供されているインド