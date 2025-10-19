2026年春のセンバツ出場につながる第78回秋季東海地区高校野球大会は10月19日、愛知県内2球場で準々決勝4試合を行い、静岡県勢は、静岡県内3季連続優勝で夏春連続の甲子園出場を目指す聖隷クリストファーが津商(三重3位)を退け、ベスト4進出を決めました。 一方、常葉大菊川(静岡3位)は三重(三重1位)に敗れ、2年連続のセンバツ出場は厳しくなりました。聖隷クリストファーは25日の準対戦で三重と対戦します。 【秋季