お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。大の楽天ファンで知られる伊達が、来年2月の中日キャンプ訪問を宣言した。今季までヤクルトでヘッドコーチを務めていた嶋基宏氏（40）が来季は中日ヘッドコーチに就任するという報道を受け、「嶋っちが行くということでね。