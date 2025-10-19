◇第78回秋季北海道高校野球大会準決勝北照7―0旭川実（7回コールド）（2025年10月19日大和ハウスプレミストドーム）北照が旭川実に快勝し、優勝した12年以来13年ぶりの決勝進出を決めた。北照はエース島田爽介（2年）が7回を6安打無失点に抑え、北海道大会3試合連続完投。打っても5回1死一、二塁から右翼線を破る2点二塁打と投打に活躍し「きれいな直球がコーナーにいった」と手応えを口にした。20日の決勝では6年ぶ