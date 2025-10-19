歌舞伎俳優の市川團子（21）が19日、東京都立川市で「立川立飛歌舞伎特別公演」（23日初日、立川ステージガーデン）の開幕記念お披露目会を行った。立川を拠点とする立飛グループの100周年記念事業として2023年にスタート。今年で3回目の開催となる。團子は23年以来2年ぶりの出演で、今年は祖父の市川猿翁さん復活させた「當世流小栗判官」をもとにした「新説小栗判官」に出演する。祖父が当たり役とした小栗判官と浪七に挑