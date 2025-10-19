第２７回東京ハイジャンプ・ＪＧ２（１０月１９日、東京競馬場・芝３１１０メートル）は１番人気のジューンベロシティ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父ロードカナロア）が鼻差の攻防を制して１７年オジュウチョウサン以来となる同レース連覇を達成した。勝ち時計は３分２６秒８（良）スタートはひと息だったが、挽回して好位で迎えた直線。抜群の手応えで抜け出したが、最後はＪＧ１馬のエコロデュエルと叩き合い。首の上げ下げ