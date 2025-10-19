チャンネル登録者数88万人超のYouTuber「整形アイドル轟ちゃん」が2025年10月18日、Xでドレスアップ前後の写真を公開し、ネットの注目を集めている。「メタモルフォーゼとか使えるんですか！？」轟ちゃんは、これまで鼻、額、輪郭など10回以上整形手術を行い、1350万円以上の多額の費用をかけてきたことを公表しているYouTuberだ。メイク動画やファッション動画、買い物動画のほか、ネタ動画なども発信している。18日の投稿では、