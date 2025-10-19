通算12アンダーで優勝した木村彩子＝東急セブンハンドレッド富士通レディース最終日（19日・千葉県東急セブンハンドレッド＝6697ヤード、パー72）首位タイから出た木村彩子が6バーディー、2ボギーの68をマークし、通算12アンダーの204で3年ぶりのツアー2勝目を挙げた。優勝賞金1800万円を獲得した。神谷そら、高橋彩華、桑木志帆が4打差の2位で穴井詩がさらに1打差の5位だった。渡辺彩香ら11人が6位で並び、過去3度優勝の古江