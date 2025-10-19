「女子ゴルフ・富士通レディース・最終日」（１９日、東急セブンハンドレッド＝パー７２）木村彩子（２９）＝コンフェックス＝が６バーディー、２ボギーの６８で回り、首位で並んでいた高橋彩華、渡邉彩香を振り切って今季初優勝、３年ぶりの通算２勝目を挙げた。最終１８番ホールでウイニングパットを決めた木村は両手を突き上げて喜んだ。前半の４、５番で距離のあるパットを決め、連続バーディーで波に乗った。１日目７２