Omoinotakeが、新曲「Gravity」のスペシャルリリックビデオを公開した。 （関連：【映像あり】Omoinotake、映画『（LOVE SONG）』の本編映像を使用した「Gravity」スペシャルリリックビデオ） 同楽曲は、森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務め、10月31日より全国公開される映画『（LOVE SONG）』の主題歌として書き下ろされた楽曲。“強い愛の引力”をテーマに、不可抗力のように惹かれ合う心、離れても決し