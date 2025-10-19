ザルツブルクMF川村拓夢は怪我からの復帰が期待されていたが、予定通りの回復には至っていないようだ。現地メディア『クローネ・ツァイトゥング』が伝えている。川村は昨年夏の加入直後に左膝内側靭帯断裂の大怪我を負い、復帰後の今年2月には鎖骨骨折に見舞われるアクシデントが続くと、クラブワールドカップを控えた6月には膝の負傷でまたも離脱を余儀なくされていた。それでもトーマス・レッチュ監督は今月、10月の国際Aマ