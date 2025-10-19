混迷極める政局が、ついにひと段落を迎えようとしている。10月4日の自民党総裁選で、下馬評を覆して当選した高市早苗氏。このまま“日本初の女性総理”の座に就くかと思いきや、10月11日には公明党が連立離脱を表明したことで、注目は一気に首班指名へと移っている。18日現在では、日本維新の会との連立がほぼ確実視されており、連日高市氏と維新の吉村洋文共同代表が会談を重ねている状態だ。さらに国民民主党の玉木雄一郎