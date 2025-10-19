タレントの藤本美貴（40）が19日までに自身のインスタグラムを更新。次女からもらった手紙を公開した。藤本は「次女からラップのようなお手紙をもらいました笑とても愛が詰まったお手紙です」とつづり、英語でつづられた手紙の写真を投稿。これにファンからは「英語で心からの感謝がビシバシママにも刺さったことでしょう愛されてるね」「シールも含め、泣けてくる愛が溢れてる」「素敵すぎますウルウルしちゃう…」