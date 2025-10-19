１８日午後１０時５５分頃、埼玉県松伏町松伏の「ゆたか保育園」で、「保育園の２階からオレンジ色の光が見えた」と近くの女性から１１９番があった。消防車両など８台が出動し、火は約２５分後に消し止められたが、１階と２階の床が焦げた。吉川署によると、当時保育園には職員はおらず、けが人もいなかった。同園に設置された防犯カメラには不審な人物が映っており、同署は放火の可能性もあるとみて調べている。