女優で声優の戸田恵子が18日に自身のアメブロを更新。声優の野沢雅子の文化勲章受章を祝福し、電話でのやりとりを明かした。【映像】亡き父の好物を食べる戸田恵子この日、戸田は「今日はおめでたい日です」と切り出し「先輩の声優・若本規夫さん傘寿のお祝いの会がありました」と報告。「ちょこっと顔を出してご挨拶させて頂きました」と明かし「もう出会ってから45年くらい。めっちゃお元気！」とコメントした。続けて、野