埼玉県警は、実際のサッカースタジアムで警察の捜査を体験できる、子ども向けのイベントを開きました。埼玉県警が19日、さいたま市の埼玉スタジアムで開催したのは、窃盗事件の捜査を体験できるイベントです。スタジアムに展示されている元サッカー日本代表の岡野雅行さんのスパイクが盗まれたという想定で、刑事役となった子どもたちは指紋の採取や防犯カメラのリレー捜査を体験。最後に容疑者を確保し、事件を解決に導きました。