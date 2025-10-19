Alice Nine.のボーカリスト・Shouのプロジェクト・Verde/が、新作EP「Obsidian /」を11月5日にリリースすることが決定した。本作はタイトルにも冠された“Obsidian（黒曜石）”の名の通り、繊細さと力強さが同居するダークで美しい世界観を描いた作品。収録曲には既に配信リリースされライブ定番曲となっている「White Noiz/」「Burning/」に加え、新曲「Nightglow/」「Monochrome/」「Story/」とVerde/の持つ多面的な音楽性が凝縮