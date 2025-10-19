◆女子プロゴルフツアー富士通レディース最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）木村彩子（コンフェックス）が３年ぶり２勝目を挙げた。首位で出て６バーディー、２ボギーの６８と伸ばし、通算１２アンダーで逃げ切った。トップと４打差の通算８アンダー２位には、桑木志帆（大和ハウス工業）、神谷そら（郵船ロジスティクス）、高橋彩華（フリー）が入った。主戦場とする米ツアー