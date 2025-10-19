タレントの足立梨花(33）が18日、自身のインスタグラムを更新。サウナを堪能したことを報告した。 【写真】ぽよってない！笑顔でサウナを満喫 「サウナにちゃんと入ったの初めて」と投稿。「食べすぎてお腹ぽよってるのはご了承ください笑」と記し、サウナハットに黒のビキニで笑みを浮かべる写真などを掲載。 「やっぱり外カメ自撮りは手のひらシャッターだね」とつづり、「にこちゃんはずっと笑ってました」