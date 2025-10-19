■プリンセス駅伝（19日、福岡県・宗像ユリックス発着点、6区間42.195km）【写真を見る】三井住友海上 プリンセス駅伝初優勝！2区西山が4人抜きでトップ、5区樺沢が引き離す盤石な布陣女子駅伝日本一を決めるクイーンズ駅伝（第44回全日本実業団対抗女子駅伝、11月24日・宮城県・仙台開催）の予選会であるプリンセス駅伝が19日に行われ、三井住友海上が初優勝、2区の西山未奈美（25）が区間賞の走りで5位から4人抜きでトップへ、5