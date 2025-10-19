政局は今週、誰を総理指名するかの攻防となり、自民党が日本維新の会と連立を組むことで大筋合意しました。連立を組むにあたり、絶対条件として維新側から突然浮上したのが「議員定数の削減」でした。【画像で見る】維新が提示した“12の政策”自民、窮地を脱すか？維新との連立「大筋合意」の背景公明党の連立離脱で総理の座に黄色信号が灯った14日の自民党・高市氏。自民党高市早苗 総裁（14日）「自民党の総裁にはなったけど