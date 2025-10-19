グレーターベイ航空は、香港〜恩施線を10月10日に開設した。2週間に3往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。恩施は中国・湖北省南西部の都市で、中国国家観光局から「優良観光都市」に認定されている。恩施大峡谷、索布崖石林、騰龍洞風景名勝区、神農渓、土溪古城など、数多くの観光スポットが知られる。■ダイヤHB542香港（15：50）〜恩施（18：10）／10月10日・14日・19日・23日HB538香港（16：00）〜恩