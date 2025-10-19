マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、驚異的なペースで得点を量産している。18日、プレミアリーグ公式サイトが伝えている。ハーランドは18日に行われたプレミアリーグ第8節のエヴァートン戦に先発出場すると、58分にクロスに頭で合わせて先制点を決めたほか、63分には左足で追加点を挙げ、2−0での勝利に大きく貢献を果たした。この結果、今季リーグ戦8試合出場目にして早くも11ゴー