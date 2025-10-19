先日、わずか人口60万人弱の小国カーボ・ヴェルデの代表チームが、悲願のワールドカップ初出場を決めた。アフリカ予選ではグループDに入り、８度のワールドカップ出場を誇るカメルーンを抑え、首位で予選を突破したのだ。中国メディア『直播吧』は、「驚異的な偉業を成し遂げた」としてブビスタ監督のインタビューを紹介。55歳の指揮官は、自身が同国代表選手としてプレーしていた約20年前を振り返り、「正規のユニホ